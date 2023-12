Está marcada para sexta-feira (22), a partir das 17h, em Santa Maria, uma carreata pedindo justiça por Otávio Henrique Carneiro da Silva, 21 anos, e Yasmin Pacheco Soares, 20, mortos após a moto em que estavam ser atingida por um Gol na BR-158, a chamada Faixa de Rosário, no bairro Boi Morto, na noite de sábado (16). A manifestação sairá do Ginásio do Oreco, no bairro Tancredo Neves, e seguirá até a frente do Ministério Público.