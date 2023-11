Uma colisão entre uma ambulância da prefeitura de Jaguari, e uma Saveiro da prefeitura de São Vicente do Sul, no km 315 da BR-287, no trevo de acesso ao município de Mata, na Região Central, deixou seis pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (23). A gravidade dos ferimentos não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal, que segue no atendimento à ocorrência. O acidente ocorreu por volta das 10h. A rodovia ficou parcialmente interditada. Com a colisão, a ambulância chegou a tombar na estrada. As causas do acidente estão sendo apuradas.