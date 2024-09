Apple Intelligence Notícia

iPhone 16 será lançado nesta segunda-feira; veja potenciais novidades

Novo modelo promete maior integração com inteligência artificial, além de mudanças de design, tamanho, câmera e bateria. Produtos serão anunciados no evento "It's glowtime"

07/09/2024 - 15h45min Atualizada em 09/09/2024 - 14h04min