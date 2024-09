O X, antigo Twitter, foi suspenso no Brasil na madrugada de sábado (31), após a rede se negar a indicar um representante legal no Brasil. Com o bloqueio, muitos usuários brasileiros buscam alternativas para substituir a plataforma de Elon Musk. Entre as principais opções, está o Bluesky, rede social de microblogging fundada em 2021.