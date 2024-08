A Marinha do Brasil encaminhará o Navio de Pesquisa Hidroceanográfico (NPqHo) “Vital de Oliveira”, para o Rio Grande do Sul nesta semana. A primeira parada acontece nesta quinta-feira (22), em Rio Grande. No período em que permanecerá no Estado, a tripulação realizará pesquisas e análises do impacto da enchente nas águas que compõem a corrente da Lagoa dos Patos até o Guaíba.