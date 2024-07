Falha no sistema

Apagão cibernético afetou 8,5 milhões de aparelhos com Windows, diz a Microsoft

Segundo a companhia, número significa "menos de um por cento de todas as máquinas que utilizam o sistema operacional". Empresa também afirma que a CrowdStrike ajudou a desenvolver uma "solução escalável" para acelerar a correção da atualização do software de segurança que causou problemas em diversos serviços no mundo todo

20/07/2024 - 16h51min Atualizada em 20/07/2024 - 16h55min