O cometa 12P/Pons-Brooks, conhecido como "Cometa do Diabo", foi visto na noite deste domingo (21) em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. O corpo celeste, que demora cerca de 71,3 anos para completar uma volta em torno do Sol, estava no ponto mais próximo do astro e, por isso, estava visível em diferentes pontos do Hemisfério Sul.