Um novo estudo da Universidade de Warwick, na Inglaterra, revelou o que pode acontecer com uma estrela anã branca no Sistema Solar. Essas estrelas, que têm o formato de uma esfera densa e quente – formada por carbono e oxigênio –, eventualmente esfriam e podem desaparecer no espaço. O próprio Sol pode passar pelo mesmo processo, tornando-se uma anã branca.