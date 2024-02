Nesta quinta-feira (22), a Intuitive Machines, uma empresa do Texas (EUA) deve se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua. O módulo Odysseus transporta experimentos científicos da Nasa e decolou da Flórida na semana passada. A tentativa de pouso está prevista para as 16h49min no horário de Houston (19h49min em Brasília). Acompanhe ao vivo a transmissão.