O Telescópio Espacial James Webb, um dos mais conhecidos da Nasa (Agência Espcial Norte-Americana), registrou em detalhes a Ring Nebula, nebulosa do anel, na tradução livre, um astro formado por estrelas no fim da vida. A imagem, divulgada nesta quinta-feira (7) no X, antigo Twitter, lembra um olho humano em meio ao espaço.