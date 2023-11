A OpenAl, empresa que criou o ChatGPT, inteligência artificial que viralizou neste ano, anunciou a demissão do seu presidente-executivo e um dos fundadores, Sam Altman. Em nota divulgada nesta sexta-feira (17), a instituição revelou que Altman foi alvo de uma investigação interna que apontou que ele "não era sincero com a diretoria". As informações são da CNN.