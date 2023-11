Na manhã desta quinta-feira (9), o planeta Vênus será ocultado pela Lua, em um episódio que se assemelha a um eclipse e deve durar mais de três horas. As ocultações lunares são visíveis apenas em uma fração da superfície da Terra. No caso desta quinta, moradores da Groenlândia, do norte da África, de parte da Europa e do noroeste da Ásia poderão testemunhar o fenômeno. As informações são do portal In-The-Sky.org.