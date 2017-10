O sol apareceu em Porto Alegre durante a tarde desta quinta-feira Marina Pagno / Agencia RBS

O mau tempo entre a noite de quarta (18) e a madrugada de quinta-feira (19), que causou estragos em mais de 34 cidades do Rio Grande do Sul, deve seguir na sexta-feira (20). A previsão de chuva com volume elevado – de até 50mm – e vento forte – acima dos 70 km/h – se repete em praticamente todo o Estado durante o período da tarde e da noite.

– Por conta do solo encharcado, podem ocorrer deslizamentos de terra – alerta o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia.

Há risco de queda de granizo nas regiões Norte e Noroeste. Em Porto Alegre, as precipitações devem ser menos intensas do que as registradas no dia anterior e ficam abaixo dos 20mm. Não chove apenas no extremo sul do Estado, em cidades que fazem fronteira com o Uruguai.

Apesar da instabilidade, a temperatura fica alta em alguns municípios devido ao vento norte. A mínima do RS, 10°C, está prevista para São José dos Ausentes, na Serra, e a máxima, 30°C, em Canoas, na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, onde o vento sopra de Sul, a temperatura fica amena, com termômetros marcando de 14°C a 24°C.

No fim de semana, as áreas de instabilidade continuam atuando no Estado. Chove forte e de forma generalizada no sábado (21). No domingo (22), as precipitações ocorrem apenas na Região Norte. Segunda-feira (23) volta o tempo seco a todo o território gaúcho.

Confira a previsão para algumas cidades:

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 14°C e máxima de 24°C

Pelotas: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 15°C e máxima de 26°C

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 14°C e máxima de 28°C

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 16°C e máxima de 27°C

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 16°C e máxima de 27°C

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17°C e máxima de 29°C

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 15°C e máxima de 26°C

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 15°C e máxima de 21°C

Rio Grande: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 17°C e máxima de 23°C

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 24°C

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 15°C e máxima de 30°C