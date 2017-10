Os dias de sol e tempo seco duraram pouco no Rio Grande do Sul. Na tarde desta terça-feira (17), já foi registrada chuva em pontos isolados do extremo sul do Estado e as precipitações chegariam a municípios da fronteira com o Uruguai. As áreas de instabilidade ganham força na quarta-feira (18) e se espalham por praticamente todo o território gaúcho. A formação de um sistema de baixa pressão pode provocar temporais com vento forte – de até 70km/h –, queda de granizo e grandes acumulados – por volta dos 70mm – nas cidades da metade sul do RS.