Mulher é morta a facadas em Passo do Sobrado, no Vale do Rio Pardo

Uma mulher de 49 anos foi morta após receber pelo menos três golpes de faca em casa, no município de Passo do Sobrado, no Vale do Rio Pardo, no final da noite de domingo (19). No local, o marido da vítima foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio. Ele também estava com um ferimento provocado por faca no abdômen, mas sobreviveu.

De acordo com o delegado regional de Venâncio Aires, Luciano Menezes, a apuração ainda está em estágio inicial e, por isso, ainda não é possível descartar a possibilidade de que a mulher tenha ferido o marido durante luta corporal. Ela teria sofrido pelo menos três facadas, conforme o delegado.

Ainda segundo ele, porém, apenas uma faca foi encontrada na cena do crime, apontando para a hipótese de feminicídio seguido de tentativa de suicídio. Conforme Menezes, a filha do casal, de 10 anos, teria presenciado o momento e saído para pedir socorro. O velório da vítima acontece nesta segunda.

A polícia ainda não ouviu os familiares do casal, nem o suspeito do crime. Entretanto, o delegado relata que relatos informais indicam que o casal discutia e brigava com frequência. Não foram encontrados registros na polícia de violência doméstica entre os dois.

O crime

Por volta das 22h de domingo, a Brigada Militar (BM) foi acionada após vizinhos ouvirem pedidos de socorro da vindos da residência do casal.

No primeiro piso, os policiais se depararam com o homem com a faca cravada no abdômen. A mulher foi encontrada no segundo andar com lesões profundas nessa mesma região do corpo, apresentando sangramento intenso.

Duas ambulâncias levaram o casal para o hospital. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico em Venâncio Aires e está sob custódia da BM pela situação de flagrante. A detenção foi convertida para preventiva. A mulher também foi atendida, mas não resistiu aos ferimentos.

O tenente-coronel do 23º Batalhão de Polícia Militar, Cristiano Cuozzo Marconatto, conta que a cena encontrada pelos policiais na casa indica luta corporal violenta antes do crime.

— Quando os PMs chegaram no local a residência estava revirada, com móveis e utensílios fora do lugar, e havia grande quantidade de sangue, no chão e paredes, dando a exata noção de que houve uma cena de crime violento — disse.