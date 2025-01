MP pede soltura de Boladin 211, cantor de funk suspeito de agredir namorada de 16 anos no RS

Artista tem mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais. Instagram / Reprodução

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) pediu a soltura do cantor de funk Boladin 211, que está preso preventivamente desde dezembro. Bernardo Soares da Rosa, nome do cantor de 20 anos, foi preso em flagrante em Porto Alegre por suspeita de desferir socos, chutes e coronhadas na namorada, uma adolescente de 16 anos.

Boladin havia sido indiciado pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e dano – por ter quebrado o celular da namorada, diz a polícia. O promotor Eugenio Paes Amorim, no entanto, entendeu que não houve tentativa de feminicídio. Por excluir da denúncia o crime contra a vida, o cantor pode ser liberado da prisão preventiva. A informação foi confirmada pelo MP-RS ao g1.

Boladin, no entanto, segue preso, segundo o Tribunal de Justiça do RS. A Justiça afirma que ele "está sendo processado por lesão corporal", mas não confirma se aceitou ou não a denúncia do MPRS. O caso está sob sigilo.

A defesa de Boladin foi procurada, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. Antes da prisão preventiva, a defesa do músico afirmou que iria se "manifestar em momento oportuno, após estudo técnico".

Relembre o caso

Conforme a investigação, na quarta-feira (25), noite de Natal, o artista e a namorada tiveram um desentendimento por ciúmes, quando teriam ocorrido as agressões. Segundo a Polícia, ele teria dito que iria matar a adolescente e ido ao quarto buscar a arma.

A adolescente afirmou à Polícia que, para se proteger, teria pego uma faca de cozinha e ferido Bernardo em uma das pernas. Na sequência, conseguiu deixar o apartamento e fugir do local. A vítima, então, pediu ajuda ao porteiro do prédio, que acionou a Brigada Militar (BM).

A ocorrência foi feita na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Quem é Boladin 211

Com mais de 1,3 milhões de seguidores, Boladin 211 é um dos nomes do trap do RS. O numeral faz referência ao bairro Restinga Velha, na Zona Sul da capital gaúcha.

Leia Mais Quem é Boladin 211, cantor de funk que foi preso por suspeita de tentar matar namorada de 16 anos

Ele se autodenomina "Terror do Sul" nas redes sociais. O cantor tem registros nas redes sociais com MC Poze e Oruam, e gravou um videoclipe com MC Ryan que já soma quase 90 milhões de visualizações.

Em outubro do ano passado, o produtor musical dele, David Beckhauser Santos Herold, foi morto a tiros durante uma gravação, na Zona Norte de São Paulo. "Cuida de mim aí de cima. Nunca será esquecido", compartilhou o artista.

Nota da defesa em 26 de dezembor

"Boa noite,

A equipe jurídica segue em análise do processo, portanto, para não trazer prejudicialidade à defesa do cliente, iremos nos manifestar em momento oportuno, após estudo técnico.

Atenciosamente,

Dra. Josiane Souza de Campos