Gerente de facção é preso por tráfico de drogas na zona leste de Porto Alegre

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22) por tráfico de drogas e porte ilegal de munições e acessórios de arma de fogo de calibre restrito. A prisão ocorreu no bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre .

Para o Gabriel Borges, da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Porto Alegre, a prisão do suspeito , considerado gerente do grupo criminoso, auxilia na desarticulação de futuras ações ilícitas na Capital.

— Essas ações são importantes para enfraquecer as organizações criminosas e retirar da sua posse materiais ilícitos, como armas e drogas, contribuindo, com isso, na redução dos homicídios — afirmou.

Depois de ser detido, o suspeito foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), permanecendo à disposição da Justiça.

Investigação

Foi uma denúncia anônima no final de dezembro que deu início a investigação que redundou na prisão. A pista indicava que uma oficina na Bom Jesus era usada de fachada para armazenar materiais ilícitos para uma organização criminosa. A denúncia também dizia que o homem que foi preso era o responsável pelo local e por gerenciar diversos pontos de venda de drogas no bairro.

No interior da residência foram localizadas 800 porções de drogas prontas para venda.

Nesta quarta, ele foi abordado pela polícia enquanto deixava o imóvel. Com o suspeito, foram encontradas diversas porções de maconha e cocaína , já fracionadas e prontas para a venda, redundando na prisão.

Logo após, o imóvel foi revistado, constatando que se tratava de uma fachada. No interior da residência foram localizadas 800 porções de drogas prontas para venda, balança, materiais para acondicionar drogas e insumos, assim como dinheiro em espécie. Também foram encontrados pelos policiais um simulacro de arma de fogo, carregadores de pistola, munições e cadernos com anotações do tráfico de drogas.