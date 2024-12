Operação da PF investiga comercialização ilegal de bebidas importadas em Santa Maria e bloqueia R$ 2 milhões em contas bancárias

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) a Operação Ânfora. Ação faz parte da investigação de importação ilegal de bebidas do Uruguai e da Argentina. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Santa Maria e um em Uruguaiana. Além disso, foi realizada a apreensão de veículos e bloqueio de valores em contas bancárias que chegam a R$ 2 milhões.

Foram apreendidas mais de mil garrafas de bebidas estrangeiras, com indícios de entrada no país de forma clandestina. Conforme a Polícia Federal, há indicativos de que os envolvidos utilizavam uma conta bancária de uma agência lotérica para ocultar as movimentações financeiras.