Acidente na Zona Norte Notícia

Motorista que provocou morte de adolescente em 2013 será julgado nesta terça-feira

Diego Alberto Joaquim da Silva, hoje com 40 anos, responde por homicídio com dolo eventual — quando se assume o risco de matar — com omissão de socorro e embriaguez ao volante. Batida ocorreu no cruzamento das avenidas Pernambuco e Brasil, em Porto Alegre