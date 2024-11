O empresário Thiago Brentano, de 48 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri na próxima terça-feira (12), em Porto Alegre, por três tentativas de homicídio com dolo eventual, por um acidente provocado por ele em abril de 2016, nas imediações do Parcão, em Porto Alegre. A colisão provocou o atropelamento de um casal, que passeava com um cachorro, e ferimentos no caroneiro do veículo conduzido por Brentano.