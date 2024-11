A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para concluir a investigação sobre a morte da mãe do menino de três anos que foi abandonado pelo pai em um ônibus que faz a linha Porto Alegre-Gramado. Segundo a delegada Fernanda Campos Hablich, responsável pelo caso, a mulher de 29 anos já havia pedido ajuda à Brigada Militar na metade do ano, após uma discussão com o marido, que é o suspeito pela sua morte.