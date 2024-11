Um homem foi morto a tiros no bairro Niterói, em Canoas, na noite de terça-feira (12). Conforme a Brigada Militar, testemunhas relataram que entre quatro e cinco homens desceram de um carro branco, foram até a residência da vítima, na Rua Tamoio, e a executaram com vários tiros em um corredor do lado de fora da casa.