"Como vou juntar de novo esse dinheirinho?": idosos relatam medo e perda de economias após assalto a residência em Estância Velha

Fortes batidas na porta de casa acordaram no susto um idoso de 78 anos na manhã da última segunda-feira (11). Três criminosos, disfarçados de policiais civis, invadiram o pátio da residência localizada no bairro Rosas, em Estância Velha, no Vale do Sinos. Um quarto homem ficou dentro de um veículo estacionado na rua. Alegando uma suposta operação contra o tráfico de drogas, os homens forçaram a entrada no imóvel onde moram o idoso, sua esposa de 75 anos e o filho, de 47. A incursão dos bandidos subtraiu cerca de R$ 56 mil das economias da família, além de relógios de ouro. Abaladas, as vítimas optaram por não se identificar na reportagem.