Flagrante ambiental Notícia

Idoso é preso na BR-153 em Bagé transportando 15 galos de rinha

Aves estavam amarradas e enroladas em panos sobre uma lona, sem possibilidade de se movimentarem e com pouca ventilação, no banco traseiro e no porta-malas de um Gol

05/10/2024 - 21h17min