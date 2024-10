A Polícia Civil investiga um golpe contra usuários de caixas eletrônicos na Região Metropolitana. Um homem de 37 anos, suspeito de participar do estelionato, foi preso. As apurações identificaram ao menos oito vítimas. A prisão aconteceu na quinta-feira (10), no condomínio onde o homem morava, no bairro Hípica, zona sul de Porto Alegre.