A Polícia Civil irá ouvir na próxima semana o segurança que retirou Enio Daniel Druzian, de 56 anos, do palco de uma casa de festas na madrugada do último domingo (15). Conforme a investigação, a vítima morreu em decorrência de um traumatismo craniano quando bateu a cabeça no chão após ser puxado pelo homem.