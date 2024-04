Agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil realizaram a apreensão de um carregamento de 87 peças de cocaína, na noite desta terça-feira (16), em um depósito de peças automotivas usadas em Sapucaia do Sul. Conforme as investigações, coordenadas pela delegada Ana Flávia Leite, a carga compunha 90 quilos e teria sido trazida do Exterior por uma facção com berço no Vale do Sinos.