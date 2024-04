O policial militar Ícaro Ben-Hur dos Santos Pereira, 32 anos, deu um depoimento detalhado na tarde desta quinta-feira (4) sobre a confissão de Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues em relação à morte do filho Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos. O segundo-sargento da Brigada Militar contou que a mãe admitiu ter dopado a criança com medicamentos, mantido o menino trancado no poço de luz e depois colocado o corpo numa mala, e arremessado nas águas do Rio Tramandaí. A mãe e a madrasta Bruna Nathiele Porto da Rosa são julgadas no Litoral Norte.