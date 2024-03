Dois homens foram presos, no fim da tarde da terça-feira (19), por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito em Esteio, na Região Metropolitana. As prisões são resultado de uma operação da Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações do Narcotráfico, em locais utilizados como depósitos de armas e drogas por uma facção criminosa. A suspeita é de que o grupo esteja envolvido no planejamento de um ataque, que segue sob apuração.