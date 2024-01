Um mulher de 30 anos foi baleada no noite desta quinta-feira (11) na Rua Augusto Ribas, bairro João Gourlart, em Santa Maria, no Centro do Estado. Segundo o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp) da cidade, o ataque aconteceu quando ela negociava com um homem a compra de uma motocicleta. Ela foi socorrida ao Hospital Universitário, onde passou por cirurgia. A vítima estava grávida, mas não foi informado se ela perdeu o bebê.