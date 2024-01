O homem assassinado a tiros na sexta-feira (5), em Santos, litoral de São Paulo, assumia a nacionalidade de um esloveno, mas era um sérvio suspeito de ser "matador de aluguel" procurado internacionalmente, afirma a Polícia Civil. Dejan Kovac, como foi inicialmente identificado, se chama Darko Geisler. O crime aconteceu na frente da esposa e do filho do homem, na Rua São José, no bairro Embaré.