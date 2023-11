No domingo (19), um vídeo repercutiu nas redes sociais, no qual um homem de 45 anos queimava um carro na rua. Nas imagens, o sujeito gritava palavrões e jogava um pedaço de madeira em direção ao genro. De acordo com informações do G1, o carro foi incendiado pelo sogro, que foi espancado por moradores do bairro Valle Verde, em Araraquara, desencadeando uma grande confusão.