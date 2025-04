Hospital Restinga fecha emergência por duas semanas a partir da próxima terça-feira

Emergência do Hospital Restinga será desocupada na madrugada da próxima terça-feira.

O Hospital Restinga , na zona sul de Porto Alegre, vai suspender temporariamente os atendimentos de emergência a partir da próxima terça-feira (22) para dar início a higienização dos dutos do sistema de climatização. O funcionamento integral da unidade deverá ser retomado em 7 de maio , um dia após a conclusão do serviço.

Durante estas duas semanas, apenas casos graves serão atendidos na emergência do Hospital Restinga. A orientação é que moradores da região busquem atendimento em outros serviços de referência como o Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro e a emergência do Hospital Vila Nova.