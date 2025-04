Chá de alcachofra: para que serve, benefícios e como fazer

Bebida é feita com folhas secas de alcachofra. Nu / stock.adobe.com

A alcachofra é uma planta originária da região do Mediterrâneo e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Esta erva pode ser ingerida de diferentes formas, como na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

Com os benefícios notados por quem a consumia, rapidamente esta planta se popularizou e caiu nas graças da população no geral. De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), a recomendação é de que ela não seja ingerida por pessoas menores de 12 anos.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente.

Para que serve o chá de alcachofra

O chá de alcachofra é conhecido por ser antidispéptico. Ou seja, serve para combater a sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdome, conhecida como dispepsia. Essa condição pode ser descrita como indigestão, gases ou saciedade precoce e, muitas vezes, é recorrente.

O uso dessa planta é contraindicado para pessoas com cálculos biliares e obstrução dos ductos biliares. Também não é aconselhado beber o chá em caso de tratamento com anticoagulantes. A PIPMF sugere, ainda, que pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade à alcachofra evitem o consumo.

Vale ressaltar, porém, que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não podem ser considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá

Separar uma colher de sobremesa (10 mL/2 g) de folhas secas de alcachofra Preparar a infusão das folhas em 150 mL de água quente Tomar 150 mL do infuso até quatro vezes ao dia