Fechado desde março de 2021, o centro obstétrico do Hospital Viamão, na Região Metropolitana, voltará a receber gestantes nesta quarta-feira (2). A retomada do serviço à população ocorre às 22h. A previsão é de que 140 partos sejam realizados por mês na instituição. Mais de 1,2 mil gestantes estão cadastradas atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS) de Viamão.