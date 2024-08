O primeiro final de semana de abertura de Hemocentros do Rio Grande do Sul vinculados à Secretaria Estadual da Saúde (SES) para doação de sangue foi marcado pela alta procura de doadores. Com a abertura dos espaços entre às 8h até às 12h deste sábado (24), em Porto Alegre, Estância Velha e Piratini, o número de interessados, de acordo com a pasta, foi acima da média.