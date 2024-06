O Ministério da Saúde esclareceu, em nota, ser falsa a informação que circula em aplicativos de mensagem sobre o suposto fechamento do Hospital de Campanha da Força Nacional do SUS, instalado em Canoas. A estrutura, que atualmente funciona no bairro Guajuviras, presta atendimentos em saúde à população após a enchente de maio, que afetou serviços da cidade da Região Metropolitana.