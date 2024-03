Pouco mais de uma semana após ser diagnosticada com dengue, uma jovem natural de Mato Grosso do Sul perdeu 97% da visão no olho esquerdo e 80% no direito. A sequela que acometeu Isabella Kemp é “extremamente rara”, de acordo com especialistas. Matéria publicada pelo Terra destaca que a estudante já recuperou 80% da visão.