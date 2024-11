Divulgada pesquisa do CREMERS sobre a satisfação dos gaúchos com a saúde no RS 

O sistema de saúde do Estado, tanto público, quanto privado, têm passado por transformações nos últimos anos. Mudanças sociais são cada vez mais percebidas, portanto, analisar a visão que a sociedade possui a respeito da saúde se tornou essencial. Em busca de entender a opinião dos gaúchos, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS), encomendou uma pesquisa onde foram revelados dados cruciais sobre a relação médico-paciente, o impacto da telemedicina e os desafios de acesso à saúde.