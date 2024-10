Conheça o novo centro cirúrgico do Hospital Nora Teixeira 

O Centro Cirúrgico Família Celso Rigo está localizado no 2º andar do Hospital Nora Teixeira, oitava unidade hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre, a Cidade da Saúde. Voltado a pacientes de convênios e particulares, o novo local pode ser usado para procedimentos gerais, com ênfase aos segmentos de oncologia, mastologia, bariátrica, urologia e traumatologia ortopédica. A previsão é encerrar o ano com uma média de 400 intervenções por mês, chegando a 670 em sua plenitude.