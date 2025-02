Homem morre em incêndio na zona norte de Porto Alegre

Um homem de 46 anos morreu durante incêndio no início da manhã desta terça-feira (18). As chamas atingiram três residências na Avenida Dique, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre.

Morador da região, Luis Carlos Alvarenga afirma que o fogo já estava alto por volta das 5h e que houve a tentativa de combater as chamas com uma mangueira, sem êxito. Ele disse que a vítima era sobrinho de sua esposa e que estaria dormindo no momento do acidente.