Juventude oficializa contratação de zagueiro do Grêmio

Novo reforço do Juventude, zagueiro Natã fez 14 jogos pelo Grêmio no ano passado. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude oficializou mais um reforço para a temporada de 2025. O zagueiro Natã Felipe vai defender o Verdão no ano. O atleta, de 23 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (4) e chega ao Alfredo Jaconi com o contrato até o final de 2027. O atleta estava no Grêmio e acerta em definitivo com o Alviverde, que ficará com 45% dos direitos do jogador, o Grêmio ficará com 40% e os outros 5% são do Cianorte.

Paulista de Ribeirão Preto, o defensor teve a formação nas categorias de base do Cianorte-PR e Curitiba-PR até chegar ao Grêmio. Nas temporadas de 2021 e 2022 defendeu o Aimoré nas disputas do Campeonato Gaúcho e Série D do Campeonato Brasileiro. As boas atuações pela equipe de São Leopoldo despertaram o interesse do Grêmio, que trouxe novamente o jogador para o elenco principal.

Natã Felipe vem participando das atividades com o restante do grupo e passa a ser mais uma opção para o sistema defensivo do técnico Fábio Matias.

O próximo jogo alviverde na Série A do Brasileirão será diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, às 21h, no Estádio Nilton Santos.

Ficha técnica

Nome completo: Natã Felipe de Amorim Santos

Cidade: Ribeirão Preto-SP

Altura: 1,82m

Peso: 76kg

Data de nascimento: 05/06/2001

Posição: zagueiro