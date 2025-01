Sem luz desde quarta, moradora de Viamão pede tomada emprestada e trabalha por quatro horas em agência da CEEE Equatorial

Em Viamão , na Região Metropolitana, a professora Neli Miotto, moradora do bairro Cinturão Azul, procurou pessoalmente uma agência da CEEE Equatorial, nesta sexta-feira (3), pedindo ajuda para seguir trabalhando. Afetada pelo temporal da última quarta-feira (1º) e sem retorno do serviço até o início da tarde, ela disse aos atendentes que, sem energia em casa, precisava permanecer na sede da empresa para poder ligar o notebook e cumprir as obrigações de forma remota. Neli só deixou a agência perto das 17h, após a CEEE religar a energia da casa onde ela mora.

Neli conta que, ainda na noite de quarta, entrou em contato com a CEEE, que até esta sexta não havia atendido a ocorrência . A professora relata que, diante do pedido de ajuda, funcionários da agência permitiram o uso de uma tomada. Ela ficou quatro horas trabalhando na agência. Após, foi informada que a luz havia sido religada.

Segundo o último boletim da concessionária, divulgado às 17h, o fornecimento de energia foi restabelecido para 99,5% dos clientes da CEEE Equatorial. Dos 115 mil que ficaram sem luz no pico do desabastecimento causado pelo temporal de quarta, 622 seguiam sem energia em Viamão e Alvorada, na Região Metropolitana, e Sertão Santana, no sul do Estado. Não há prazo exato para que os reparos sejam concluídos.