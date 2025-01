Saída do Bloco da Laje no domingo abre programação do carnaval de rua em Porto Alegre

Ensaios do Bloco da Laje ocorrem no Parque Farroupilha, a Redenção. Bloco da Laje / Divulgação

Vem aí o Carnaval de 2025. Blocos independentes fazem os últimos ajustes para sair às ruas de Porto Alegre. A estreia será com o numeroso Bloco da Laje, neste domingo (26). Comemorando sua 12ª saída, o estandarte amarelo, vermelho e azul é um dos mais aguardados e badalados da Capital. Organizadores projetam que cerca de 20 mil foliões participarão do evento, que ocorre de forma gratuita.

— Fizemos nosso último ensaio fechado na quinta-feira (23), com 136 pessoas. No dia, terá muito mais, até porque será em um período longo, das 9h às 19h — conta o diretor de produção do Bloco da Laje, Chico Macalão.

O local da concentração e o trajeto ainda não foram divulgados. Só devem ser revelados na véspera, pelas redes sociais. Os ensaios abertos do Bloco da Laje, que movimentam o Parque Farroupilha (a Redenção), se encerraram nesta semana.

Graças ao financiamento coletivo e aos associados do Clube da Laje, que contribuem mensalmente para a iniciativa, haverá estrutura de limpeza, banheiros químicos e cobertura audiovisual profissional.

O bloco No Caminho Te Explico, criado em 2022, realizará sua saída em fevereiro, percorrendo ruas da região central da cidade. A data e o horário ainda não são divulgados. O grupo realizou diversas apresentações ao longo de 2024 para arrecadar fundos a fim de bancar a estrutura, que contará com sacos de lixo para manter a limpeza das ruas, banheiros químicos e bombeiros socorristas. A expectativa é de receber de 500 a mil pessoas.

Em março, o tradicional bloco Turu (antes chamado Turucutá) fará sua saída no dia 22, um sábado. O evento ocorrerá das 16h às 20h, com cerca de 5 mil participantes. As últimas quatro edições ocorreram na Rua Washington Luiz. O local da próxima saída ainda está sendo definido.

— Não pode ter muita vizinhança e nem trancar o trânsito, mas também não pode atrapalhar o desfile. Percorremos algumas quadras fazendo um "arrastão" na cidade, mas cuidando dela — diz Duda Lopes, um dos coordenadores do bloco criado há 17 anos.

Com receita vinda de aulas de percussão e de rifas realizadas ao longo do ano, a organização bancará estrutura com banheiros químicos e equipes de limpeza e segurança. Os ensaios do bloco são feitos todas as terças-feiras e sábados na quadra da Imperadores do Samba, no bairro Praia de Belas.

O bloco Avisem a Shana também prepara a sua saída para março. Data, horário e setlist ainda não foram definidos. A ideia é esperar o fim da temporada mais alta de veraneio para que mais pessoas participem da festa na Capital. Outra saída está programada para ocorrer durante o inverno.

O Bloco Do Beijo também foi contatado por Zero Hora por meio da página do Instagram, mas não retornou o contato até a publicação desta reportagem.

Chamamento público

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa lançou, na segunda-feira (20), um edital de chamamento público para a seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em elaborar e executar o projeto dos desfiles de Carnaval de rua em 2025. As inscrições vão até 19 de fevereiro.

Poderão participar as entidades que atendam às condições estabelecidas no edital publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Os projetos deverão prever a produção dos desfiles em quatro áreas: Restinga, Zona Norte, Zona Leste e orla do Guaíba. As propostas devem incluir a participação de, no mínimo, cinco blocos de Carnaval por desfile. O valor total do edital é de R$ 500 mil.

O resultado será divulgado no dia 21 de fevereiro. As propostas e os documentos comprobatórios das condições de participação devem ser enviados para o e-mail fumproarte@gmail.com.

Programe-se

Blocos com saídas já agendadas em Porto Alegre

Bloco da Laje

26 de janeiro

Das 9h às 19h

Local surpresa, a ser revelado pelas redes sociais do bloco na véspera

Turu