Prefeitura de Porto Alegre lança edital de chamamento público para o Carnaval de blocos de rua

Em 2024, o Carnaval de Porto Alegre contou com mais de 70 blocos distribuídos em diferentes regiões Vinicius Coimbra / Agência RBS

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa lançou, na segunda-feira (20), um edital de chamamento público para a seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em elaborar e executar o projeto dos desfiles de Carnaval de rua em 2025. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro.

Poderão participar as entidades que atendam às condições estabelecidas no edital publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

Os projetos deverão prever a produção dos desfiles em quatro diferentes territórios: Restinga, Zona Norte, Zona Leste e orla do Guaíba. As propostas devem incluir a participação de, no mínimo, cinco blocos de Carnaval por desfile. O valor total do edital é de R$ 500 mil.

O resultado será divulgado no dia 21 de fevereiro. As propostas e os documentos comprobatórios das condições de participação devem ser enviados para o e-mail fumproarte@gmail.com.

Descida da Borges

A tradicional Descida da Borges está marcada para o dia 7 de fevereiro e dará a largada para o Carnaval 2025 de Porto Alegre.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa com a União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa) e União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa).

A festa começará às 18h, com uma bênção ecumênica aos estandartes das escolas de samba, seguida pela entrega da chave da cidade pelo prefeito Sebastião Melo à corte do Carnaval.

Depois, a partir das 20h, irão desfilar as escolas classificadas em primeiro e segundo lugares dos grupos Ouro e Prata no Carnaval 2024: União da Tinga, Império do Sol, Restinga e Acadêmicos de Gravataí. O percurso será da Esquina Democrática até o Mercado Público.