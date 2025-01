Carnaval de Porto Alegre terá Mostra de Sambas-Enredo do Grupo Ouro neste sábado

Programação está prevista para começar às 20h deste sábado. Matheus Pé / Especial

Um palco montado atrás dos barracões do Complexo Cultural do Porto Seco (Rua Hermes de Souza, s/nº) receberá neste sábado (25) a Mostra de Sambas-Enredo das 10 escolas que integram o Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre.

Os ingressos populares custam R$ 10, e as mesas para quatro pessoas custam R$ 150. Reservas podem ser feitas por meio do WhatsApp (51) 99278-8880. Não será permitida a entrada com comidas e bebidas, pois haverá food trucks no local.

A programação está prevista para começar às 20h. As apresentações incluirão Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba, União da Vila do IAPI, Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina. De acordo com o regulamento, cada agremiação terá 30 minutos para realizar sua performance, que deve ser somente com o samba-enredo de 2025.

A realização do evento é das ligas União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa) e União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa), em parceria com a prefeitura de Porto Alegre. A produção é de Israel Avila, que destaca.

— Estamos há três anos sem Mostra de Samba e, em 2025, entendemos que seria importante retomar. Espero que nas próximas edições possamos retomar o evento com vários dias e incluir também os grupos Prata e Bronze.

Até 2022, o Carnaval de Porto Alegre contava com o Festival de Sambas-Enredo. Diferentemente da Mostra, havia premiação para o melhor samba de cada grupo. As escolas vencedoras daquele ano foram Império da Zona Norte (Ouro), Unidos de Vila Isabel (Prata) e Protegidos da Princesa Isabel (Bronze).

Horários das apresentações