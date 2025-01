Moradores do Sarandi protestam em frente à Caixa e cobram celeridade na entrega de casas a atingidos pela enchente 

Um grupo de moradores faz uma manifestação em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal , na Avenida Assis Brasil , 6.750, na manhã desta terça-feira (21). São pessoas atingidas pela enchente no bairro da zona norte de Porto Alegre que cobram celeridade na entrega de imóveis pelo programa Compra Assistida , do governo federal.

O programa , que oferece R$ 200 mil para a aquisição de uma nova casa, era para ser uma solução mais ágil . No entanto, tem gerado queixas em razão da demora na avaliação, por parte do banco , das casas novas indicadas pelos moradores que querem se mudar.

Em razão do ato, o trânsito está parcialmente bloqueado na Assis Brasil, no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre. Das quatro faixas da avenida, apenas uma está liberada a partir do cruzamento da Avenida Alcides Maia.