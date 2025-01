Josiane Marques, mãe de Theo, é quem posta os vídeos do menino nas redes sociais. Reprodução / G1 RS

Uma criança carismática, falante e muito boa de garfo. Esse é o Theo, um menino de apenas três anos que se diverte descobrindo novos sabores e tem tudo registrado nas redes sociais. Conhecido como "baby Theo", o menino desbrava os alimentos, dificilmente recusa alguma coisa e, segundo os pais, já é o terror dos rodízios.

Com contas nas redes sociais, os vídeos publicados pela mãe, a dentista Josiane Marques, rapidamente viralizaram. O gauchinho conquista o público ao aparecer comendo com gosto os pratos oferecidos pelos pais. Os vídeos estão disponíveis no Instagram da mãe.

Para fazer jus ao apelido de "falante e comilão", o menino de três anos também não hesita em pronunciar as palavras mais inusitadas — de "massa" até "brustolada".

Em uma das postagens, o pequeno aparece pedindo comidas do cardápio, que incluía macarrão (a comida favorita, segundo a mãe), polenta brustolada, sopa de capelete e até pão com berinjela. O vídeo chegou a mais de 20 milhões de visualizações.

Em conversa com o g1, Josi conta que tudo aconteceu de forma orgânica. No início, os vídeos eram publicados apenas em uma conta fechada, com acesso para família e amigos. Mesmo assim, as postagens já faziam sucesso.

— Eu comecei a fazer uns vídeos dele, da introdução alimentar dele com frutinhas e tal, e toda vez que eu abria a página, algum vídeo dele dava um boom. Meu marido falou: "Não, então deixa aberto, tá tão fofinho, né?" E aí a página acabou mudando — conta a dentista.

Os vídeos começaram a ser publicados quando Theo tinha apenas 10 meses. Josi explicou que começou gravando conteúdos sobre maternidade. Hoje, ela tenta mostrar para o filho como funcionam as redes sociais e trata tudo com muita atenção, além de respeitar a vontade dele.

— A gente fala para ele desde pequeno. Explica tudo. Ele já passou por algumas fases que ele ficava um pouco assim, não queria muita conversa. Mas ele sempre entendeu. Ele gosta de ver os vídeos dele. Ele é uma criança que não vê tela, né? Mas os vídeos dele eu acabo mostrando um que outro até para ele entender — diz.

A cirurgiã-dentista, que mora junto com o marido e o pequeno Theo em Porto Alegre, conta que a introdução alimentar do filho foi pensada em conjunto com uma nutricionista materno-infantil. Além disso, tudo é feito com muito cuidado e pensando sempre no bem-estar do menino.

— Oferecer os alimentos certos, a variedade certa, os alimentos separados, sabe? Então, teve uma construção toda — relata Josi.

Nutrição positiva

Caroline Abud Drumond Costa, professora da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS, explica que essa é justamente a melhor forma de introduzir alimentos para crianças pequenas. Ela destaca que conversar com a criança e falar os nomes dos alimentos ingeridos é bem legal também.

A profissional explica que a introdução alimentar deve ser feita com paciência, respeitando o tempo da criança, além de começar por alimentos naturais, como frutas e legumes.

— Os bebês são extremamente curiosos, temos isso a nosso favor! Por isso, a alimentação deve ser algo prazeroso, interessante para a criança, e o foco daquele momento. Desde o primeiro alimento ofertado, preparar o ambiente é importante para a aceitação. Estamos ensinando algo novo a eles, não conhecem outro sabor e textura ainda — explica Caroline.

A professora ainda ressalta a importância de priorizar uma alimentação saudável para a criança, mas afirma que, como no caso do Theo, alimentos como polenta, massa, sopa e parecidos não vão fazer mal, se consumidos com cuidado.

— Na verdade, é como se fosse um pouco o mito nosso de chamar de pesados. Então, uma polentinha, por exemplo, é uma comida. Não é um alimento ultra processado. É recomendado que a criança consuma, a gente vai fazer ela em casa, com o mínimo de sal possível ou sem sal, se for bem no início da introdução. Não tem problema, não é um alimento pesado, né? A mesma coisa a berinjela. Pode ser que algumas pessoas tenham algum desconforto, mas isso é muito individual — reforça a profissional.

Dicas para introdução alimentar

A professora Caroline elencou algumas dicas de como fazer da melhor forma a introdução alimentar. Confira abaixo: