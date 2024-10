Mutirão realiza pintura de casas atingidas pela enchente no bairro Humaitá, em Porto Alegre

O primeiro mutirão do projeto Pintura Solidária - Colorindo Vidas, da ONG Misturaí em parceria com a Associação Beneficente Cultural e Esportiva dos Ferroviários (ABCEFER – Projeto das Marias), ocorreu neste final de semana. A ação propõe pintar 150 casas atingidas pela enchente na Vila dos Ferroviários, Vila Arco Íris, Vila Santo Antônio e Vila Campos Verdes, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Entre o sábado (19) e o domingo (2), três residências foram pintadas por um total de 35 voluntários e outras 15 receberam os materiais para que as próprias famílias realizem o trabalho.