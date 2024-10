Mais 10 coletores exclusivos para resíduos de vidro foram instalados em Porto Alegre nesta quarta-feira (9). Os contêineres foram colocados no bairro Cidade Baixa. Outros 15 já estavam disponíveis desde o início do ano (veja lista completa abaixo). As estruturas contribuem com a coleta do material e não geram custo para o município.